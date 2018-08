Simonne blaast 101 kaarsjes uit 18 augustus 2018

02u52 0

Simonne Delvaux uit Knokke-Heist heeft haar 101ste verjaardag gevierd. Ze werd op 16 augustus 1917 geboren in het Naamse Waulsort en komt uit een gezin met 6 kinderen. Haar vader was tuinier. Het gezin woonde in Hermeton-sur-Meuse, waar ze ook school liep tot haar veertiende. Op 11 november 1936 huwde ze met Arthur Reyns die als croupier in het Casino van Dinant zijn boterham verdiende.





Simonne bracht twee flinke zonen ter wereld: Willy en Guy. Het koppel trok in de zomer naar Knokke om er het seizoen te doen. Arthur vond er vast werk als croupier in het Casino van Knokke zodat het echtpaar zich uiteindelijk in 1971 definitief settelde in de badplaats. Simonne en Arthur deelden 70 jaar lang lief en leed. In 2006 overleed Arthur. Ze woont nu samen met haar zoon Guy en geniet dagelijks van het mooie uitzicht op het Abraham Hansplein.





(BHT)