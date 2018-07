Shuttledienst van Rode Kruis om bloed in te zamelen 25 juli 2018

Op 1 en 2 augustus organiseert het Rode Kruis Knokke-Heist zijn jaarlijkse zomerbloedinzameling op het Rubensplein in Knokke. Dit jaar pakken ze uit met een primeur.





"Tijdens deze bloedinzameling proberen onze vrijwilligers samen met jobstudenten van Rode Kruis Vlaanderen op de dijk voorbijgangers te overtuigen om bloed te geven in ons tentendorp. Dit jaar hebben we hiervoor een heuse shuttle dienst. We hebben hiervoor twee golfkarretjes ter beschikking gekregen van een Knokse ondernemer", zegt Peter Warlop.





"Bedoeling is om met ons promoteam aan het Casino en het Van Bunnenplein te staan, en van daaruit bloedgevers tot aan het inzamelpunt te brengen en terug te brengen."





Een keer de bloedafname voorbij is, krijgen alle bloedgevers een drankje aangeboden aan de gezellige bar en kunnen ze genieten van een gratis ijsje. (MMB)