Shoppen en tapas eten onder één dak: Laurentine opent opnieuw pop-up store op Lichttorenplein Mathias Mariën

05 april 2019

12u16 0 Knokke-Heist Op het Lichttorenplein in Knokke opent Laurentine Van Landeghem voor het derde jaar op rij een pop-up voor haar kledingzaak Clouds of Fashion. Behalve shoppen kan je er ook genieten van tapas. “De kust is nu eenmaal de place to be in de zomer”, zegt Laurentine.

Vijf jaar geleden ging de droom van Laurentine in vervulling met de opstart van haar eigen winkel. Clouds of Fashion groeide uit tot een sterk merk met drie vestigingen in Gent, Antwerpen en Oostende én een pop-up store in Knokke-Heist. In het najaar van 2018 besloot Laurentine om het succesverhaal verder te zetten samen met kledingketen ZEB. Bij ZEB kreeg de creatieve onderneemster de kans om haar eigen COF-collectie te ontwerpen, die nu in al hun winkels te koop is. De voorbije twee zomers was ze dus ook actief in Knokke én krijgt het vanaf zaterdag tot eind augustus een vervolg op het Lichttorenplein. “Door het grote succes van de pop-up de afgelopen twee zomers wil ik de COF-hotspot in Knokke-Heist verderzetten. Naar goede gewoonte kunnen klanten hier terecht voor affordable en on-trend fashion. Op het terras van onze foodcorner kan je genieten van een bordje tapas met een twist, een zalige lunch of diner vergezeld van een zomerse cocktail.”, aldus Laurentine.