Secretaris Royal Knokke FC overleden 14 maart 2018

Voetbalclub Royal Knokke FC, in de eerste klasse amateurs, is in diepe rouw na het overlijden van secretaris Roland Hongenaert (74). Hij verloor de strijd tegen kanker. "RKFC is bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange tomeloze inzet en zijn grote kennis van zaken, en betuigt hierbij oprecht haar medeleven. Wij herinneren ons Roland als een meester in de reglementering, een figuur recht door zee", klinkt het bij het bestuur.





In augustus 2016 vertelde Roland Hongenaert dat hij kanker had, maar dat hij de ziekte hoopte te overwinnen. Die strijd bleek nu toch te zwaar. De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 17 maart om 10.30 uur plaats in de Heilige Familiekerk in Duinbergen. (MMB)