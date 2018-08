Scouts bouwen pretpark... En je mag gratis op alle attracties 29 augustus 2018

Scouts Knokke organiseert in de tuinen van CC Scharpoord al voor de negende keer 'Scout.In'. Het belooft opnieuw een weekend vol verrassingen en avontuur te worden. Starten doen de scouts met de Scout.In Drink op zaterdag 8 september. Vanaf 20 uur vormt CC Scharpoord het decor voor een lounge. Met gezellige achtergrondmuziek, foto's van de afgelopen kampen en een knaller van een feestje zetten ze ook dit keer het jaar goed in. Op zondag 9 september is er dan van 10 tot 16 uur de Scout.In Dag. Voor kinderen tussen 6 en 16 jaar bouwt de leiding een pretpark, compleet met een opblaasbare waterattractie op het Zegemeer, springkastelen, schminksessies, een deathride en nog veel meer. Alle attracties zijn gratis. Meer info op www.scoutsknokke.be. (MMB)