School zamelt speelgoed in voor Sinterklaas 14 november 2018

02u21 0

De leerlingen van het zesde jaar ASO van MAKZ in Knokke-Heist organiseren een grote inzamelactie van speelgoed en knuffels voor de komst van Sinterklaas. Omdat iedereen van cadeautjes houdt, willen de jongeren ervoor instaan dat ook alle kansarme kinderen in Knokke-Heist een geschenkje van de Sint krijgen.





Wie nog speelgoed in goede staat heeft en het zelf niet meer gebruikt, kan zijn gift tot 27 november afgeven in de school. Het secretariaat van MAKZ op het Alfred Verweeplein 25 is elke schooldag open van 8.20 tot 17 uur. (MMB)