Schepencollege Knokke-Heist begint officieel aan nieuwe legislatuur Mathias Mariën

04 januari 2019

09u44 2

Donderdagavond vond in het stadhuis van Knokke de installatievergadering van het nieuwe gemeentebestuur plaats. Schepenen en gemeenteraadsleden legden er hun eed af in handen van burgemeester Graaf Leopold Lippens. Onder de gemeenteraadsleden werden ook de leden van de politieraad verkozen. Alle gemeenteraadsleden zijn ook automatisch OCMW-raadslid. De schepenen zijn van rechtswege lid van het vast bureau. Meteen na de installatievergadering vond de eerste vergadering van de OCMW-raad plaats waar het bijzonder comité voor de sociale dienst werd samengesteld met schepen Kathleen van der Hooft als voorzitter. Daarna vond ook de eerste collegezitting plaats waar de bevoegdheden van burgemeester en schepenen werden goedgekeurd. Hieronder geven we nog eens een overzicht.

Burgemeester

• Graaf Leopold Lippens (GBL)

Schepenen

• Piet De Groote (GBL)

• Kris Demeyere (GBL)

• Jan Morbee (GBL)

• Anthony Wittesaele (GBL)

• Annie Vandenbussche (GBL)

• Philippe Vlietinck (GBL)

• Kathleen van der Hooft (GBL)

Raadsleden

• Anne Vervarcke-Pattyn (GBL)

• Olivier Bodyn (GBL)

• Isabelle Goeminne (NVA)

• Katleen Lanckriet-Van Steen (GBL)

• Bert De Brabandere (GBL)

• Cathy Coudyser (NVA)

• Françoise Bienstman-De Vreeze (GBL)

• Fabienne Pottier (NVA)

• Tine Gobert (GBL)

• Astrid Mestdach (GBL)

• Olivier Van Caeyzeele (GBL)

• Philip Van Eeghem (GBL)

• Antoine Geerinckx (GBL)

• Nadine Costers (GBL)

• Wenmaekers Nick (GBL)

• Fabienne Maes (GBL)

• Katrien Cauwels (GBL)

• Neil Couhysder (GBL)

• Kelly De Plecker (GBL)

• Christel Bedert (GBL)

• Luc Lierman (Groen)

• Luc Callens (Vlaams Belang)

• Jean-Paul Van Durme (Onafhankelijk)