Scharpoord investeert in betere internetverbinding

07 december 2018

Op maandag 10 en 11 december worden er bekabelingswerken uitgevoerd in bibliotheek Scharpoord in Knokke-Heist. De diensten zijn open, dus het is geen probleem om materiaal te ontlenen. Enkel het gebruik van het internet is niet mogelijk tijdens die twee dagen. De bekabelingswerken zijn nodig om een nog betere beschikbaarheid van het internet en de wifiverbinding te krijgen. Dat biedt nog betere service voor het gratis internet op de pc’s in de leeszaal. En ook de studenten varen er wel bij als ze tijdens de kerstvakantie komen studeren in de bibliotheek.