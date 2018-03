Roze chocolade exclusief te koop bij M 02 maart 2018

02u48 0 Knokke-Heist Chocolatier M van David Maenhout en Isabelle Hertsens in Knokke verkoopt vanaf vandaag exclusief de nieuwe roze chocolade.

De 'Ruby' is gisteravond officieel gelanceerd op de opening van Salon de Chocolat in Brussel. Het Belgische Callebaut werkte meer dan tien jaar aan de ontwikkeling van het nieuwe type chocolade. Vanaf april zal de roze chocolade in de rekken liggen. "Maar nu al kunnen klanten bij ons al proeven en kopen", zegt David Maenhout trots.





De topchocolatier werkte immers mee aan de ontwikkeling. Tot april is zijn zaak in de Sylvain Dupuisstraat slechts een van de vijf plaatsen wereldwijd waar de 'Ruby' al te koop is. "Het is een innovatie op vlak van chocolade", zegt Maenhout. "Voorlopig kunnen de mensen proeven in pralinevorm. Ik ben ervan overtuigd dat het zal aanslaan. Er zijn ook geen smaak- of kleurstoffen aan toegevoegd."





Eerder liet topchocolatier Dominique Persoone in onze krant al zijn licht schijnen op de roze chocolade met een fruitige smaak. "Het lijkt een beetje op witte chocolade", stelt Persoone. "Ik vind de smaak niet verkeerd, maar ben er ook niet dol op." (MMB)