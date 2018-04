Roemenen naar rechter voor dubbele ramkraak 21 april 2018

Acht Roemenen zijn door de Brugse raadkamer naar de correctionele rechtbank doorverwezen voor een dubbele ramkraak vorig jaar in Knokke. In de nacht van 11 op 12 april reden de ramkrakers met een Jeep en Volkswagen binnen bij luxeboetiek Louis Vuitton en juwelier Colman. Het gerecht verdenkt hen naast de dubbele ramkraak ook nog van enkele andere inbraken. Vijf Roemenen zitten een jaar na de feiten nog steeds in de cel. (SDVO)