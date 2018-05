Roemenen in cel voor juwelendiefstallen 18 mei 2018

De onderzoeksrechter in Brugge heeft een 26-jarige man en 23-jarige vrouw aangehouden op verdenking van diefstallen van dure polshorloges in Knokke. De daders sloegen eind april en begin mei verschillende keren toe in de badplaats met de zogeheten 'knuffeldiefstal'. De slachtoffers werden steeds afgeleid door fysiek contact met een van de verdachten om nadien vast te stellen dat hun polshorloge gestolen was. In het voertuig van de Roemeense verdachten werden nog vijf horloges aangetroffen die goed verborgen zaten. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. (MMB)