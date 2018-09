Roemenen blijven in cel voor ramkraak bij Philipp Plein 01 september 2018

Twee Roemenen blijven een maand langer in de cel voor een ramkraak afgelopen zomer in Knokke-Heist. In de nacht van 16 op 17 juli reden drie gemaskerde mannen vanuit Nederland met een wagen met gestolen nummerplaat naar kledingwinkel Philipp Plein langs de Kustlaan. Ze gooiden met een betonblok de glazen toegangsdeur aan diggelen en namen uiteindelijk de vlucht met kleren ter waarde van liefst 64.000 euro. De politie kon de ramkrakers onderscheppen in Sint-Laureins. Vasile-Anton B. en Adrian G. probeerden nog te voet weg te vluchten, maar werden geklist. Hun kompaan kon wel ontkomen en is tot vandaag spoorloos. G. en B. bekenden de feiten, maar houden hun lippen stijf op elkaar wat betreft de identiteit van de derde verdachte. De speurders onderzoeken of de bende nog in aanmerking komt voor andere feiten, maar vooralsnog leverde dat niets op. (SDVO)