Roemeense ramkrakers van Louis Vuitton-winkel in beroep: “Dit is geen Roemeense kaartclub, dat is duidelijk” Jeffrey Dujardin

30 januari 2019

19u13 2 Knokke-Heist Zes Roemenen moesten zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep. De zes waren betrokken bij een dubbele ramkraak bij een juwelier en de Louis Vuitton-winkel in Knokke in 2017. De bendeleider, Nicolae F., riskeert een celstraf van 9 jaar, al ontkent hij nog altijd zijn leiderschap. In eerste aanleg kreeg de man 10 jaar.

Het onderzoek ging in de nacht van 11 op 12 april 2017 om 3.30 uur van start na een dubbele ramkraak in Knokke. Gangsters reden er met een gestolen terreinwagen in op de etalages van de Louis Vuitton-winkel in de Kustlaan. Ze maakten zo’n 150 dure handtassen buit: goed voor een waarde van liefst 250.000 euro. Kompanen gingen kort voordien op dezelfde manier te werk bij juwelier Colman in de Elizabethlaan. Ze richtten er 150.000 euro schade aan, maar raakten niet binnen.

Volgens de procureur-generaal in beroep, was dat het plan. “Colman was een afleidingsmanoeuvre, zodat de hulpdiensten richting de juwelier zouden rijden.”, zegt procureur-generaal De Smet. “Ze lieten daar eerst alarm afgaan zodat ze rustig hun werk kunnen doen bij Louis Vuitton.”

Brandblussers

Met drie terreinwagens sloegen de ramkrakers op de vlucht, op de hielen gezeten door de politie. De gangsters spoten brandblussers leeg om de agenten het zicht te belemmeren en gooiden aan hoge snelheid zelfs een brandblusapparaat uit een rijdende wagen. De zeven Roemenen konden stelselmatig opgepakt worden. Volgens het openbaar ministerie ging de bende erg professioneel te werk. “Dit is geen Roemeense kaartclub hé, die de kaarten beu waren en een andere hobby zochten”, zegt procureur-generaal De Smet. “Het is het schoolvoorbeeld van een criminele organisatie waarin F. een leidende rol had. Het was een uitgekiende kraak, perfect voorbereid, met duidelijke afspraken van begin tot het einde. Ze droegen zelfs sokken over hun schoenen om geen sporen na te laten.”

In eerste aanleg kregen drie leden voor hun aandeel elk zes jaar cel. Mihai G. (46) en Ion I. (61) kregen voor hun rol in de bende respectievelijk een celstraf van drie en vijf jaar . Florin-Radu S. (36), de man die zich in de struiken verborg, kreeg vier jaar cel, hij ging niet in beroep.

De leider van de bende, Nicolae F. riskeert in beroep een celstraf van 9 jaar, een lichtere straf dan in eerste aanleg. Advocaat Joris Van Cauter vroeg een mildere straf, 6 jaar cel. Claudiu-Paul H. riskeert 6 jaar cel, een bevestiging van straf. Zijn advocaat Frank Scheerlinck hoopt op een straf met uitstel. P. riskeert een zwaardere straf, 7 jaar cel. Hij kreeg in eerste aanleg 6 jaar cel. Daarnaast riskeren twee anderen kompanen een celstraf van 3 jaar, een andere vijf jaar cel.

De zaak wordt verder behandelend op 20 februari. Uitspraak op 27 maart