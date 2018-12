Roekeloze Mercedesdieven naar strafrechter na wilde achtervolging door Knokke Mathias Mariën

09u48 0 Knokke-Heist De Brugse raadkamer heeft twee Walen naar de correctionele rechtbank verwezen na een spectaculaire achtervolging tot op de Zeedijk van Knokke.

De mannen uit Bergen stalen op 1 augustus in het Nederlandse Sluis een Mercedes. Toen ze met de gestolen wagen België binnenreden, werd de politie Damme/Knokke-Heist hiervan door de Nederlandse collega's op de hoogte gebracht. Wat volgde was een waanzinnige achtervolging met snelheden tot 150 kilometer per uur. Enkele politiemensen die een blokkade wilden opzetten, moesten opzijspringen. In die omstandigheden loste een politieagent ook een schot in de Kustlaan. Uiteindelijk konden de verdachten pas klemgereden worden op de Zeedijk, waar op dat moment veel volk aanwezig was. Het onderzoek wees uit dat Joachim Z. en Grégory C. ook in aanmerking komen voor diefstallen in Blankenberge. Op de camping waar ze verbleven, zouden de verdachten onder andere parfum en een gsm buitgemaakt hebben. De raadkamer heeft het dossier nu verwezen naar de Brugse correctionele rechtbank. Het proces zal in principe binnen een drietal weken van start gaan. (MMB)