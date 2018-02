Rode cijfers voor Het Zwin 08 februari 2018

De uitbating van het Zwin Natuur Park in Knokke blijft zwaar verlieslatend. Dat zeggen provincieraadsleden Jan Van Meirhaeghe en Wim Aernoudt van N-VA.





"De tegenvallende bezoekerscijfers in combinatie met een zware overschatting van besteding per bezoeker in de Zwinshop zijn hiervan de oorzaak", zeggen ze. Voor 2017 bleef het aantal bezoekers met 115.000 flink lager dan verwacht. Illustratief zijn de bezoekerscijfers van het topseizoen. Terwijl er in juli en augustus 2016 nog ruim 46.000 bezoekers waren, is dat voor 2017 teruggevallen naar 30.000 bezoekers. Er bleek ook dat bezoekers gemiddeld maar 60 cent besteden in de Zwinshop, terwijl er op 2 euro werd gerekend. Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe (N-VA): "Nochtans bleek uit een bevraging dat zowel de natuurliefhebber als de toerist uitermate tevreden zijn van hun bezoek aan het Zwin Natuur Park. En bij de presentatie van het jaarprogramma eind januari werden wij opnieuw overtuigd van de inzet, de creativiteit en de inventiviteit van het management en het personeel in het Zwin. We blijven echter vragen naar voldoende vrijheid om te ondernemen en snel te beslissen voor het management in het Zwin." Wim Aernoudt treedt zijn partijgenoot bij. "Het pleidooi van N-VA om de Zwinstreek beter in de markt te zetten en de aanstelling van een Zwinmanager blijft dus aan de orde. Met respect voor de natuurwaarden van het Natuur Park is het nodig om een breder publiek aan te spreken. Het is doodzonde dat ondanks de inspanningen van het personeel de troeven van het park het grote publiek onvoldoende aanspreken." (MMB)