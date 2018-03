Robert en Lucienne vieren briljant 16 maart 2018

Robert Vanhullebus (87) en Lucienne Van Parys (87) hebben hun briljanten huwelijksjubileum gevierd in Hof Ter Mude. De geboren Bruggelingen verhuisden zes jaar geleden naar Knokke-Heist. Schepen Jan Morbee feliciteerde Robert en Lucienne namens het gemeentebestuur. Het koppel houdt van reizen en wandelen. Met de rollator doen ze nog geregeld een tochtje om iets te eten of een koffietje te drinken in de Lippenslaan.





(MMB)