Rik start online immokantoor in Knokke: “Meer tijd voor persoonlijk contact” Mathias Mariën

04 maart 2019

08u47 0 Knokke-Heist Na enkele jaren ervaring in immobiliën startte Rik Lantsoght uit Knokke-Heist een kleinschalig, online immokantoor.

Het kantoor is vooral werkzaam in de verkoop van vastgoed aan de Oostkust en probeert zich te onderscheiden door een persoonlijke aanpak. Gezien er maar enkele dossiers gelijktijdig behandeld worden, is er meer tijd voor persoonlijk contact en kan het verkoopdossier intensiever opgevolgd worden. “De eigenaar behoudt altijd inspraak in het verkoopproces”, zegt Rik. Alle onderhandelingen gebeuren met één contactpersoon, Rik Lantsoght zelf, erkend vastgoedmakelaar. Bij Lantimmo kunnen mensen ook terecht voor advies bij renovatie, financiële en juridische informatie of een Energie Prestatie Certificaat.