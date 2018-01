Rijbaan afgesloten door werken 02u37 0

De firma Lamote is nutsleidingen aan het saneren in de Kalvekeetdijk tussen Kragendijk en Natiënlaan. Het doet dat in het kader van de voorbereidende werken voor de aanleg van een nieuwe rotonde op het kruispunt van N49 en Kalvekeetdijk in Knokke. De rijweg zal tot half februari afgesloten zijn.





De Kalvekeetdijk tussen Natiënlaan en Herenweg is dan weer afgesloten tot 16 maart voor rioleringswerken. Het verkeer wordt omgeleid via de tijdelijke verbindingsweg tussen de Natiënlaan en de Herenweg. De parking van de parkbegraafplaats en het AZ Zeno blijven bereikbaar voor wie uit de richting van Heist komt. De parking van sportcentrum Vita is bereikbaar via de oprit van de handelszaak Action in de Natiënlaan. (MMB)