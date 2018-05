Recyclagepark gesloten tijdens sloop schoorsteen 04 mei 2018

02u39 0

Het recyclagepark van Knokke-Heist langs de Sluisstraat zal gesloten zijn van zondag 6 mei tot en met donderdag 10 mei. In die periode worden het torengebouw en de 50 meter hoge schoorsteen van de verbrandingsoven immers gesloopt. Op de plaats van de verbrandingsoven komt een nieuwe loods waar het huishoudelijk afval tijdelijk wordt gestockeerd in afwachting dat het getransporteerd wordt naar de verbrandingsoven in Eeklo. Ook het recyclagepark zelf en het dierenasiel krijgen op termijn nog een grondige facelift. De tijdelijke sluiting moet de veiligheid garanderen van zowel het personeel als de bezoekers van het containerpark. (MMB)