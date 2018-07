Rechter wil camerabeelden van zware vechtpartij zien 28 juli 2018

Omdat de beweringen in een zaak van een zware vechtpartij danig uiteenlopen heeft de strafrechter beslist om de zaak uit te stellen en eerst de camerabeelden zelf goed te bekijken.





De vechtpartij dateert van 14 oktober in café Yssi's in Knokke waar J.B. en G.N. het met elkaar aan de stok kregen. "Mijn cliënt had iets te lang naar de andere gestaard en moest dat flink bekopen", sprak de advocaat van J.B., burgerlijke partij in de zaak. "Eerst ontweek hij nog een slag met een bierglas maar vervolgens incasseerde hij twee rake vuistslagen op zijn kaak. Die brak op twee plaatsen. Hij moest wekenlang eten met een sonde, heeft nog last van gevoelloosheid en lispelt. De schade is nog steeds niet definitief. We vragen een deskundige." G.N. is het daarmee niet eens. "Hij zocht zelf de confrontatie op en het is hij die eerst uithaalde met een glas. Hij bleef mij opzoeken." De jongeman vraagt de wettelijke zelfverdediging of de uitlokking. Omdat de camerabeelden cruciaal zijn zal de rechter die nu zelf bekijken. Dat gebeurt tegen 9 oktober. Dan zullen de feiten ook een jaar oud zijn en moet de schade van J.B. geconsolideerd zijn.





(JHM)