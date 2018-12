Recensie El Fuego MMB

11 december 2018

11u45 0 Knokke-Heist Met restaurant El Fuego heeft Knokke het ‘beste Catalaanse restaurant uit de ruime omgeving’. Althans, zo liet zaakvoerder André De Kegel bij de opening verstaan in deze krant. Wij gingen proeven en kwamen met gemengde gevoelens van tafel.

Aan het onthaal in ‘El Fuego’ valt weinig aan te merken. De gastheer komt aan tafel een praatje slaan als stond hij in z’n eigen woonkamer. Hij stelt ons vrijblijvend de Catalaanse paella voor. “De beste in België, klinkt het veelbelovend. In afwachting kiezen we voor enkele tapas als voorgerecht. De patatas bravas (8 euro) en ‘Pan con Tomate’ (5euro) - gegrild brood met een tomatendip - kunnen meer dan bekoren. Vlak voordien kregen we al een smakelijk stukje brood met een looksausje. De hoge verwachtingen worden bij het voorgerecht zo meteen waargemaakt. Al blijft het allemaal relatief eenvoudig. Klein minpuntje: in een Spaans/Catalaans restaurant verwacht je niet meteen Italiaans water op tafel. Voor het hoofdgerecht is het afwachten of de Catalaanse paella (39 euro per persoon) met kreeft en zeevruchten kan bekoren. Chef-kok Diego Villa, die ooit nog voor topvoetballer Lionel Messi heeft gekookt, gebruikt zijn eigen methode en dat wordt meteen duidelijk als de paella wordt geserveerd. Het lijkt eerder op een soepje met rijst, maar de geur is alvast verrukkelijk. Bij het opdienen vallen de smaakpapillen even stil door het niet zo smakelijk uitzicht. De opgediende paella lijkt eerder op een papje. De kreeft, een delicatesse, zou alles moeten goed maken maar is jammer genoeg al overgoten met een lepel saus. Voor de liefhebber van de pure kreeftsmaak is dat een kleine afknapper. Voor het overige is de paella meer dan smaakvol en ook zeevruchten zijn er meer dan genoeg. Als afsluiter van de avond kiezen we voor een chocolademoelleux (10 euro) en verste kaastaart (9 euro). Vooral die eerste is een tegenvaller. Zonder lopende chocolade is het genot van een moelleux ver te zoeken. Alles samen hadden we net iets meer verwacht van de Catalaanse avond, al heeft dat vooral veel te maken met het dessert.

Sterren: 3,5 op 5

Bediening: 7/10

Eten: 7 10

Comfort: 7/10

Gegevens:

Canadasquare 20 Knokke-Heist

050 78 83 08

www.elfuego.be

gesloten op dinsdag en woensdag

sharing dishes: 5-23,5 euro

Hoofdgerecht: 19-55 euro

desserts 7-12 euro