Rappende vuilnisbak tegen zwerfvuil

11 juli 2018

02u27 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist gaan ze komende zomer de strijd aan tegen zwerfvuil met ... een rappende vuilnisbak. Twee jobstudenten zullen met een bakfiets rondrijden om toeristen aan te moedigen om op te ruimen. "Wie afval bij zich heeft, kan de fiets tegenhouden. Zo belandt het niet op straat", zegt schepen van Milieu Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen).

Schrik niet als u komende weken een zingende vuilnisbak ziet passeren op de Zeedijk van Knokke-Heist. De gemeente schakelt een versnelling hoger tegen zwerfvuil en sloeg de handen in elkaar met rapper 'Finez'. Het resultaat: een blitse song die door de bakfietsen galmt. Dat het geen overbodige luxe is om actie te ondernemen, blijkt uit de cijfers van vorig jaar. Toen haalde de gemeente maar liefst 1.500 ton afval op, waarvan 474 ton op het strand. In de zomermaanden was een verdubbeling te zien in vergelijking met andere maanden. Dagelijks zijn een tiental straatvegers druk in de weer om de kustgemeente proper te houden. Al blijft het voorlopig dweilen met de kraan open.





Wedstrijd

Met de campagne 'Rapper naar de Vuilnisbak' hoopt schepen van Milieu Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen) dat er dit zomerseizoen minder afval op het strand achterblijft. Het opzet is alvast simpel. "Ons promoteam zal op de Zeedijk rondrijden met de rappende vuilnisbakken", aldus Vandenbussche. "Door de muziek zullen ze alleszins opvallen. Wie vuilnis kwijt wil, kan de bakfiets doen stoppen en het afval deponeren." Wie wil, kan als extraatje deelnemen aan een wedstrijd en zo een prijs in de wacht slepen. Al moet je daarvoor wel 8 op 10 halen in de afvalquiz. "Ook die zit relatief simpel in elkaar. De deelnemers krijgen tien schijfjes met een object op. Die moeten ze correct weten te sorteren in de verschillende vuilnisbakken", legt een van de jobstudentes uit. De prijzen variëren van een stoffen afvalzak tot een pet of T-shirt. "Zie het als een originele manier om de stortvloed aan zwerfvuil een halt toe te roepen", gaat schepen Annie Vandenbussche verder. "Ook in het centrum en in de rand van Knokke-Heist zullen de bakfietsen te zien zijn. De wielertoeristen bijvoorbeeld kunnen ook nog wel wat sensibilisering gebruiken."





Samen tegen zwerfvuil

Wie het rapliedje met eigen oren wil beluisteren, zakt komende zomer dus best even af naar Knokke-Heist. Gisterenmiddag bleek de zingende vuilnisbak alvast een succes. Tientallen nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen en werden meteen met hun neus op de afvalfeiten gedrukt. En de jobstudentes? Die vonden het zichtbaar leuk. Al bleek de bakfiets net iets minder eenvoudig te besturen dan verhoopt.