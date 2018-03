Raadslid verlaat GBL voor N-VA 31 maart 2018

Dierenarts Isabelle Goeminne (44) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat zijn voor N-VA in Knokke-Heist. Het voormalig GBL/Open Vld-gemeenteraadslid zegt hiermee haar hart én haar verstand te volgen. "N-VA komt op voor de ondernemers én voor dierenwelzijn", zegt Goeminne. "Ik kon me al een tijdje niet meer vinden in de partijstandpunten van Open Vld, maar ben mijn lokaal engagement bij Gemeentebelangen trouw gebleven. Nu kies ik resoluut voor N-VA. Jobs creëren, en welvaart verhogen mét aandacht voor zij die het moeilijk hebben: daar kan ik me honderd procent in vinden." Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleidster Cathy Coudyser reageert enthousiast. "We zijn verheugd dat ze gelooft in de kracht van N-VA, ook in Knokke-Heist, en dat ze mee haar schouders onder ons project wil zetten. Ze kiest voor de partij van de toekomst." (MMB)