Raadkamer laat meesteroplichtster niet naar opvanghuis gaan 03 juli 2018

02u42 0 Knokke-Heist Meesteroplichtster Carine B. (33) uit Knokke zit dan toch nog in de gevangenis. Hoewel ze terecht kon in een opvanghuis, verlengde de raadkamer haar aanhouding met twee maanden.

Op vraag van de advocaat van Carine B. werd de behandeling van de zaak voor de raadkamer in Brugge twee weken geleden uitgesteld. Reden voor het uitstel was het regelen van een vaste verblijfplaats voor B., wat nodig is om eventueel een voorwaardelijke vrijlating te kunnen verkrijgen. Nu trok de raadsman van de meesteroplichtster naar de raadkamer, met een attest van een opvanghuis voor vrouwen in Oostende. "Het opvanghuis bevestigt dat mijn cliënte er na haar vrijlating terecht kan", zegt meester Mathieu Langerock.





Na een kort beraad besliste de voorzitter van de raadkamer om de meesteroplichtster nog twee maanden langer in de cel te houden "in het belang van het onderzoek".





B. zit intussen al bijna zes maanden in voorhechtenis in een groot oplichtingsdossier. Samen met haar dochter Sherlyn D. (24) werd ze in januari opgepakt.





Moeder en dochter maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro's buit. Ze verkochten spullen op tweedehandswebsites, maar leverden ze nooit af of staken voorschotten van hun immobiliënkantoor in eigen zak. Intussen ontving het gerecht al klachten van een zestigtal gedupeerden.





Sherlyn D. werd drie maanden geleden al voorwaardelijk vrijgelaten door de raadkamer. Ze kreeg een uitdrukkelijk verbod om contact te hebben met haar moeder. (SDVO)