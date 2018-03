Provincie werkt aan kinderparcours in Zwin 01 maart 2018

02u40 0

De provincie zal een kinderparcours uitwerken in het Zwin Natuur Park. Het parcours zal kinderen meer bijbrengen over de natuur en het landschap op een speelse wijze. Er worden drie grotere elementen voorzien: een tunnel- of gangenstructuur in een zandheuvel die verwijst naar holtedieren zoals de bergeend, een avontuurlijk pad met hindernissen, en een nest waarin de kinderen kunnen klimmen om het Zwin Natuur Park te ervaren. Daarnaast komen er ook stapstammen, een memospel met Zwin-gerelateerde natuur of halve eieren om in te zitten.





De elementen worden langs het huttenparcours voorzien, in harmonie met de Zwinfauna en -flora. Ze worden vervaardigd uit Robiniahout met een FSC-label en zijn bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. De levering en plaatsing van de belevingselementen wordt geraamd op 180.000 euro inclusief btw. De werken starten in het najaar van 2018. Het einde is voorzien voor het voorjaar van 2019.





(MMB)