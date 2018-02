Provincie veilt speeltoestellen en bestelwagens 02 februari 2018

Geïnteresseerden kunnen bieden op materiaal van de provincie dat niet meer gebruikt wordt. Het gaat onder meer over bestelwagens, werktuigen voor in de tuin en speeltoestellen uit de provinciedomeinen. De veilingen verlopen via www.io-auctions.com (nummers 3096, 3097 en 3098) en eindigen tussen woensdag 21 en maandag 26 februari. De aangeboden goederen worden momenteel gestockeerd in vier depots in West-Vlaanderen: het provinciehuis Boeverbos in Brugge, het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en de provinciedomeinen Bulskampveld in Beernem en De Gavers in Harelbeke. Op elke locatie wordt er een kijkdag georganiseerd waarop de kandidaat-kopers de goederen in de depots kunnen bekijken. Afhankelijk van de locatie is dat op donderdag 15 (Knokke, Brugge en Beernem) of vrijdag 16 februari (Harelbeke). De opbrengst zal gebruikt worden voor de aankoop van nieuw materiaal. (BHT)