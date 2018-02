Provincie nuanceert rode cijfers Het Zwin 09 februari 2018

02u36 3 Knokke-Heist De provincie is niet akkoord met de stelling van N-VA dat Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist volledig verlieslatend is en minder bezoekers trekt dan verwacht.

Volgens N-VA is er een tekort van 700.000 euro. In 2017 bezochten 115.000 mensen het natuurdomein.





"In het businessplan werd inderdaad een prognose gemaakt van 165.000 potentiële bezoekers. Dat aantal werd in 2017 niet gehaald, maar Het Zwin is pas wat later op kruissnelheid gekomen", zegt gedeputeerde Guido Decorte. "Zo kon de belangrijke werking naar scholen toe pas op 1 september 2017 starten en wordt het personeelsbestand pas dit voorjaar vervolledigd. Daardoor werken we nu pas nieuwe activiteiten uit voor bepaalde doelgroepen, zoals de markt van meetings en incentives. We streven er ook naar dat Het Zwin break-even zou draaien wat de werkingskosten betreft. Maar dat is een doelstelling op lange termijn en was niet vooropgesteld na één jaar", aldus Decorte. (MMB)