Protest van Lippens loont: géén proefeiland voor kust Knokke-Heist (al gaat Ben Weyts niet akkoord) Mathias Mariën

07 december 2018

13u24 3 Knokke-Heist Grote opluchting in Knokke-Heist: er komt géén proefeiland voor de kust.Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) heeft de zone geschrapt uit het definitieve Marien Ruimtelijk Plan (MRP) dat vrijdag groen licht kreeg van de ministerraad. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) had voor zo’n eiland gepleit, maar dat komt er dus niet. Al is dat volgens Weyts evenwel nog steeds geen uitgemaakte zaak ...

Het proefeiland voor de kust van Knokke-Heist, waarmee de Vlaamse regering wou onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen, veroorzaakte de voorbije maanden verhitte discussies in de lokale én nationale politiek. Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) liet eind juni in deze krant optekenen dat de plannen ‘het einde van Knokke-Heist’ zouden betekenen. “Wij willen onze badplaats aan de Noordzee met zijn bruisende golven en prachtig uitzicht behouden en zeker geen eiland vlak voor ons strand neergepoot zien”, klonk het toen. “Wij zouden een kanaal overhouden zonder golven, zonder charme, waar alles blijft drijven, een dode zee… Onaanvaardbaar! Willen ze de kust echt kapot?” Wat volgde was een kruistocht van de graaf die zich als doel had gesteld om ‘zijn Knokke-Heist’ te redden. Daarvoor ging hij zelfs persoonlijk flyeren op straat en bij lokale handelaars.

Open riool

Lippens was ervan overtuigd dat een eiland zo dicht bij het strand toeristen zou afschrikken, de waarde van appartementen op de zeedijk zou doen instorten en waterrecreatie onmogelijk zou maken, vooral omdat er nog amper golven zouden zijn. “Straks varen ook nog eens binnenschepen vanuit Zeebrugge tussen het eiland en ons strand richting Antwerpen. Het wordt een open riool van scheepsolie en afval”, klonk het streng. De burgemeester nam een gespecialiseerd advocatenkantoor onder de arm en startte een affichecampagne in de badstad. Zijn politieke tegenstanders zagen er een handige verkiezingsstunt in voor de verkiezingen van 14 oktober, maar dat ontkende Lippens. Na maandenlang gepalaver is er nu echter eindelijk duidelijkheid: er komt definitief géén proefeiland voor de kust van Knokke-Heist.

Niet zwart op wit

De federale regering heeft bij de tweede lezing van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 het testeiland voor de kust van Knokke-Heist geschrapt. “Vlaanderen heeft niet op tijd kunnen aantonen met een kosten-batenanalyse en een milieu-effectenrapport dat een eiland de beste en enige manier is om onze kust op lange termijn te beschermen tegen stormen. Daarom heb ik het zone voor het testeiland uit het Marien Ruimtelijk Plan gehaald. Ik ben een wetenschapper: als de feiten niet zwart op wit of tafel liggen dan moeten eerst andere alternatieven bekeken worden”, legt De Backer uit. Wel behoudt het plan de focus op kustbescherming met andere middelen. Burgemeester Graaf Léopold Lippens reageert opgelucht: “De aanleg van zo’n eiland voor de kust van onze mooie badstad zou een ramp betekend hebben. Bijna 30.000 inwoners en tweede verblijvers van Knokke-Heist tekenden de petitie tegen het testeiland. Tevens werden bijna 5.000 bezwaarschriften ingediend bij de FOD leefmilieu om de schrapping van het testeiland uit het MRP te vragen. Ik ben bijzonder verheugd dat Staatssecretaris Philippe De Backer naar deze bezorgdheden geluisterd heeft! De gemeente Knokke-Heist zal nu met het Vlaams Gewest samenwerken om de beste mogelijkheden te bestuderen om onze kust op lange termijn te verdedigen. Hierbij moet gezocht worden naar een oplossing die kustverdediging, toerisme en ecologie met elkaar verzoent.”

Extra zand om strand te verhogen

De gemeente is ook opgelucht dat er verder wordt gezocht naar andere oplossingen. “We vinden het dan ook heel positief dat de Vlaamse regering net vandaag een investering van maximaal 17 miljoen euro voor een grote zandsuppletie goedgekeurd heeft. Deze zandsuppletie dient om het veiligheidsniveau te verhogen”, klinkt het. Of ze in Knokke-Heist helemaal op beide oren mogen slapen, is evenwel niet zeker. Volgens minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) gaat het slechts om een vormelijke ingreep. “De staatssecretaris heeft me persoonlijk bevestigd dat er inzake het proefeiland niets gewijzigd is. Ook in zijn aangepaste vorm maakt het Marien Ruimtelijk Plan van De Backer de aanleg van een proefeiland perfect mogelijk”, aldus de N-VA’er.