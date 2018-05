Programma cultuurseizoen bekend 26 mei 2018

Het Cultuurcentrum Knokke-Heist heeft het programma van het nieuwe cultuurseizoen 2018-2019 volledig in elkaar gebokst. Vanaf maandag 4 juni 2018 kan je al je tickets bestellen, zowel aan de balie van het Cultuurcentrum, telefonisch als online en dit vanaf 8.30 uur. Enkele namen die de theaterliefhebbers hart raken zijn: Berlin, Bruno Vanden Broecke, Tom Lanoye, Adriaan Van den Hoof, Hof Van Eede, dOFt, Raf Walschaerts, Frivole Framboos, Chris Lomme, Simone Milsdochter, Katelijne Verbeke, Irish Mythen, Johan Verminnen, De Roovers, Compagnie Cecilia en veel, veel meer. Benieuwd naar de rest van het programma? Neem een kijkje op www.cultuur.knokke-heist.be of in de gloednieuwe Podiumbrochure, verkrijgbaar in alle gemeentelijke gebouwen. (MMB)