Politie voert fietscontroles op onder motto ‘Ej me velo gezien’: meteen 10 procent zonder licht MMB

07 januari 2019

15u22 0 Knokke-Heist De politie van Damme/Knokke-Heist zal het aantal controles op fietsers opnieuw opdrijven nu de vakantie voorbij is. Tijdens een eerste controle bleken zes van de 73 gecontroleerde fietsers zonder een (werkend) fietslicht te rijden.

De eerste actieperiode van ‘Ej me velo gezien’ liep van 20 november tot en met 1 december 2018. “Ons politieteam controleerde toen al 860 fietsers in Damme en Knokke-Heist. Ongeveer één op de tien fietsen had geen of een defecte verlichting “, zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Sinds maandagochtend voeren we de controles opnieuw op.” Het resultaat: zes van de 73 gecontroleerde fietsers reden zonder (werkend) fietslicht. Een verkeersveilige schoolomgeving is hoe dan ook een prioriteit voor het politieteam. De werkgroep verkeers- en mobiliteitseducatie (vemoe) zet zich al enkele jaren in om leerlingen op een veilige manier te leren participeren aan het verkeer. “Onze campagnes en preventieve controles hebben steeds meer effect”, zegt Isolde Van Eenooghe. “Bij de start van de controles in 2013 was nog de helft van de fietsen niet in orde. Vooral mountainbikes en koersfietsen vormen een probleem. Ouders vergeten vaak dat ook deze sportieve fietsen bij duisternis uitgerust moeten zijn met verlichting en reflectoren.”