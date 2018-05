Politie herdenkt vermoorde agenten Zwindrama 04 mei 2018

02u32 0 Knokke-Heist De politie Damme/Knokke-Heist heeft gisteren de twee agenten herdacht die op 3 mei 1971 om het leven kwamen bij het Zwindrama.

Een Nederlander schoot toen Willy Debree en Paul Demare dood bij een identiteitscontrole. Nog twee agenten raakten zwaargewond. "Na 47 jaar zijn we onze collega's nog niet vergeten", klinkt het binnen het korps.





De moordpartij lokte destijds verontwaardiging uit in het hele land. De twee agenten stierven in de nacht van 2 op 3 mei 1971 bij een routinecontrole op de parking van het Zwin in Knokke-Heist.





De agenten merkten dat een wagen gestolen was en riepen nog versterking op. In de wagen zat de 22-jarige Nederlander Robert Van Sprang. In het tumult haalde de twintiger een schietklaar Uzi-machinepistool boven. Willy Debree en Paul Demare werden dodelijk geraakt. Twee collega's raakten zwaargewond. Na enkele dagen kon de dader opgepakt worden in de Nederlandse kazerne waar hij in dienst was.





In het politiecentrum van Knokke-Heist is al geruime tijd een herdenkingssteen voorzien. Gisteren werden - dag op dag 47 jaar na datum - bloemen geplaatst aan het monument. "Na al die jaren zijn we onze collega's nog steeds niet vergeten", stelt het korps. Ook op sociale media werd een mooi eerbetoon gehouden aan Willy en Paul. (MMB)