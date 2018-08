Politie checkt verkeer naar Vuurwerkfestival met drone 18 augustus 2018

02u44 0 Knokke-Heist De lokale politie heeft gisteravond in Knokke-Heist voor de eerste keer met een drone toezicht gehouden op het Vuurwerkfestival. "Het ging om een testproject", zegt korpschef Steve Desmet.

In de loop van de namiddag al werd de verkeerstoestroom richting Vuurwerkfestival op maximaal 75 meter hoogte in de gaten gehouden. "'s Avonds verplaatste de Tythus-drone zich naar de Zeedijk. Dit vult ons uitgebreid cameranetwerk aan. De drone detecteert mensen en voertuigen met een intelligente daglicht- en infrarood-duo-camera en stuurt de luchtbeelden realtime door naar ons commandocentrum. We kunnen op die manier knelpunten blootleggen en de verkeersgeleiding bijschaven waar nodig."





De testcase vond enkel gisterenavond plaats, maar kan mits een positieve evaluatie dit najaar nog worden ingezet bij de Zoute Grand Prix of Zwintriatlon. De politiezone kan de drone bij het bedrijf Dronematrix huren, want met 85.000 euro ligt de totale aankoopprijs aan de hoge kant. De haven van Zeebrugge toonde intussen al interesse en ook de Knokse burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) is fan.





"Drones zijn de toekomst en we willen er dan ook in investeren", zegt burgemeester Lippens. "Zeker als je weet dat één toestel het werk van tien politiemensen kan overnemen." (SDVO)