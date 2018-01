Poëzieweek succesvol gestart met dichtconcours voor jongeren 30 januari 2018

Traditioneel start de poëzieweek in Knokke-Heist met het Jeugdpoëziefeest van Marnixring De Blinckaert, in samenwerking met Cultuurcentrum Knokke-Heist en Bibliotheek Scharpoord.





Voor de veertiende keer was het auditorium gevuld met enthousiaste jongeren en hun begeleiders. Ruim 600 jeugdige dichters tussen 10 en 14 jaar namen deel aan de wedstrijd met als thema 'Op glad ijs'. VtmKzoom-gezicht Arne Vanhaecke praatte de avond enthousiast aan elkaar.





(MMB)