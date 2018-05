Ploegentijdrit Vlaanderens Wiel 25 mei 2018

Vlaanderens Wiel organiseert op zaterdag 2 juni zijn tweede ploegentijdrit in het centrum van Heist. Maximaal 21 ploegen kunnen deelnemen. De start wordt gegeven in de Knokkestraat ter hoogte van café Tussen Land en Zee. De aankomst bevindt zich op de piste rond het stadion De Taeye. De afstand bedraagt 8,9 kilometer. De ploegen bestaan uit minimaal twee en maximaal drie renners. Deelname bedraagt vijf euro per renner. Inschrijvingen via frederik.couvreur@telenet.be. (MMB)