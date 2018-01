Plannen voor nieuw rusthuis goedgekeurd 02u45 0

De bouw van het nieuwe woon-zorgcentrum in de Westkapellestraat in Westkapelle kan eind dit jaar officieel van start gaan. Op de oude voetbalterreinen van de plaatselijke voetbalploeg moet het rusthuis eind 2020 volledig ingericht zijn. De bouwvergunnig is alvast goedgekeurd. De 143 bewoners van Onze-Lieve-Vrouw van Troost krijgen vanaf dan een nieuw onderkomen. Een uitbreiding van het aantal kamers komt er dus niet. De kostprijs wordt geschat op ongeveer 22 miljoen euro. Het huidige gebouw in de Rustoordstraat wordt afgebroken. Het is nog onduidelijk wat daar in de plaats komt. De nieuwbouw was nodig omdat het gebouw niet meer aan de huidige comforteisen voldoet. Er zijn ook allerlei problemen opgedoken met onder andere met de leidingen. Ook de brandbeveiliging vraagt zware investeringen. Bovendien heeft het gebouw geen dak- en spouwisolatie. Het nieuwe rusthuis wordt een stuk compacter en zal uit vier niveaus bestaan. De ruimere kamers komen op de bovenste drie verdiepingen. De gelijkvloerse verdieping wordt ingenomen door medische diensten, administratie en publieke ruimte. Een naam voor het nieuwe zorgcentrum is er nog niet. (MMB)