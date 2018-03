Plagiaat of niet: toren van strandcabines blijft staan KUNSTENAAR BESCHULDIGT MAKER VAN BEACH CASTLE MATHIAS MARIËN

10 maart 2018

02u36 0 Knokke-Heist Plagiaat of puur toeval? Nog voor de officiële opening van de kusttriënnale Beaufort is er in Knokke-Heist discussie over het kunstwerk Beach Castle op het Maurice Lippensplein. Gerald Muylle maakt eerder al een kunstwerk met opeengestapelde strandcabines.

Pleegde François Fourtou plagiaat of niet? Het is een kwestie waar de betrokken kunstenaars, het gemeentebestuur van Knokke-Heist en Beaufort-organisator Westtoer al dagenlang over twisten. Het kunstwerk 'Beach Castle' wordt op dit moment volop opgebouwd op het Maurice Lippensplein.





"En dat zal zo blijven", is curator Heidi Ballet duidelijk. "Samen met de burgemeester heb ik de kunstenaar en het ontwerp gekozen. Ik heb ondertussen contact gehad met Fourtou. Hij is duidelijk: het is puur toeval."





Misdrijf

Het tien meter hoge kunstwerk gemaakt met strandcabines zal vanaf 30 maart dan ook volledig te bewonderen zijn bij het binnenrijden van Knokke-Heist. Kunstenaar Gerald Muylle blijft evenwel bij zijn standpunt. "Het is plagiaat. Ik vind dat veel meer dan een overtreding, het is een misdrijf", zegt hij op zijn Facebookpagina.





"Voorlopig wens ik de discussie niet verder te voeren. Ik wil de bevoegde diensten en de kunstenaar de kans geven om met een voorstel tot herstel te komen", meldt Gerard Muylle. Dat laatste zal volgens curator Heidi Ballet niet snel gebeuren.





"Ik heb het werk van meneer Muylle zelf proberen op te zoeken. Eerlijk? Ik vond het nergens terug. Hoe zou een Fransman die in Marokko woont, het dan kunnen namaken... En een kunstwerk met strandcabines is nu ook niet zó ver gezocht aan de kust."