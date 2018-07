Plage Préférée te gast op Heldenplein 09 juli 2018

Plage Préférée van Radio 2 is vanaf vandaag weer te gast op het Heldenplein in Knokke-Heist met als gast Liliane St. Pierre. Morgen zorgt Natalia voor de muzikale ambiance en springt ook acteur Sven De Ridder even binnen. Woensdag staan Barbara Dex, patissier Roger Van Damme en Laura Tesoro op het programma. (MMB)