Parkeren in Knokke-Heist wordt duurder om rotatie te stimuleren MMB

22 februari 2019

12u01 0 Knokke-Heist Het parkeerbeleid in Knokke-Heist ondergaat vanaf 1 april enkele wijzigingen. De bedoeling is om meer rotatie te krijgen én de lokale horeca en handen de stimuleren.

Momenteel telt Knokke-Heist zo’n 13.000 parkeerplaatsen. Dat de plaatsen schaars zijn, bewijzen het aantal parkeerkaarten van bewoners die vorig jaar in omloop waren: 19.000. Met een aantal ingrepen wil het gemeentebestuur het parkeerbeleid verbeteren én meer rotatie brengen in de gebruikers van de beschikbare parkeerplaatsen. In de winkelstraten is nu maximum één uur parkeren toegestaan, vanaf april wordt dat twee uur. Het tweede uur betaal je 3 in plaats van 2 euro. Er komen ook versterkte controle én verhoogde retributies - van 20 naar 30 euro - om de rotatie te stimuleren. Voor beperkte boodschappen wordt het gratis kortparkeren in het leven geroepen. In de oranje zone vervalt het voordeel voor bewoners en tweedeverblijvers om, mits het betalen van 1 euro, in de weekends en de vakanties een ganse dag te parkeren. In de groene zones tot slot wordt het tarief voor niet-parkeerkaarthouders het tarief opgetrokken. Eén dag parkeren gaat van 5 naar 10 euro. De gemeente is bovendien volop bezig met het creëren van ondergrondse parkeergarages aan het Canadaplein en het Maurice Lippensplein. Die moeten op termijn goedkoper worden dan bovengronds parkeren. Aan de Far West komt er een invalsparking.