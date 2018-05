Park toegankelijker voor rolstoelgebruikers 04 mei 2018

Op vraag van gemeenteraadslid Fabienne Pottier (N-VA) zullen mensen met een beperking tegen de zomer zonder hindernissen een lus kunnen maken in het Dir. Gen. Willemspark in Knokke-Heist. De gemeente heeft de hellingsgraden van de paden aangepast, de hoeken van de paden ronder gemaakt en er staan ondertussen ook infoborden. "Dit is opnieuw een stap vooruit om van onze gemeente een aangename gemeente te maken, ook voor mensen met een beperking", klinkt het bij N-VA. (MMB)