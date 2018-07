Panamarenko-expo in Samuel Vanhoegaerden Gallery 17 juli 2018

In Knokke loopt van 3 augustus tot 16 september een tentoonstelling met de werken van Panamarenko, die beschouwd wordt als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij is vooral bekend door zijn assemblages die met vliegen te maken hebben.





De Samuel Vanhoegaerden Gallery aan de Zeedijk-Het Zoute vormt het decor voor de expo. Blikvanger is de zesdelige 'codex' van Panamarenko, die hij tussen 1972 en 1975 heeft uitgewerkt en die de bestaat uit 134 tekeningen en manuscripten, die de basis vormen voor later uitgevoerde objecten. Tijdens de Nacht van Zoute op 3 augustus vindt de vernissage plaats van deze tentoonstelling, die vervolledigd wordt met originele sculpturen, maquettes en kleurtekeningen. Blikvangers worden de Umbilly-vleugel, de maquette van circa 1 meter van de Ravens Variable Matrix (Raaf), een van de grootste maquettes van zijn zeppelin (220 centimeter), de originele maquette van de Vliegende Sigaar (Flying Tiger) en enkele tekeningen van het 'Eiland' en de 'Bing' vliegende schotel. (MMB)