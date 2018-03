Paaspeddel tussen Sluis en Damme 30 maart 2018

Op paasmaandag 2 april organiseert Surfers Paradise Drop in het Supseason, de eerste peddeltocht op een surfplank van het jaar. Iedereen kan deelnemen en volgens eigen niveau het traject van 7 kilometer tussen Sluis en Damme peddelen via de Damse Vaart. De perfecte work-out voor jong en minder jong. Bovendien krijgen alle beginners bij aanvang de juiste instructies zodat je na 15 minuten als een volleerde peddelaar aan de slag kan. Een instructeur begeleidt je ook verder op het water. Deelname kost 20 euro per persoon met alle materiaal inbegrepen zoals peddel, board en wetsuit. Er wordt ook altijd met de wind mee gepeddeld zodat de tocht vlot verloopt. Inschrijven noodzakelijk via xan@surfersparadise.be. Alle inlichtingen en info over de maandelijkse SUPtocht 050/61.59.60 of www.surfersparadise.be. (MMB)