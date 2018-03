Paasduik op het strand 29 maart 2018

Traditioneel worden alle ijsberen op zondag 1 april opnieuw verwacht op Surfers Paradise op het strand van Knokke-Heist voor de 16de editie van de Paasduik! Vanaf 11 uur is er de gezamenlijke opwarming op het strand, en stipt om 11.30 uur duikt iedereen in het water in. Er worden drankjes en hapjes voorzien voor iedereen, terwijl alle deelnemers met een tof ijsbeerdiploma naar huis gaan. Deelname is volledig gratis, en er zijn kleedkamers en warme douches voorzien ter plaatse.





(MMB)