Overvallers van 82-jarige vrouw voor rechter na losrukken van gouden halskettingen Bart Boterman

07 januari 2019

16u41 0 Knokke-Heist Een Marokkaan (39) en Algerijn (26) uit de regio van Rijsel riskeren 2 jaar celstraf voor een diefstal met geweld op een 82-jarige vrouw in Knokke. Dat gebeurde op 8 juli 2018 in de inkomhal van haar appartement. Een van de verdachten trok haar gouden halskettingen los. Dankzij getuigen werden de twee gevat.

“De verdachten hadden de vrouw aangesproken in de Dumortierlaan toen ze op wandel was met haar hondje. Ze vroegen waar het metrostation was, terwijl er in Knokke helemaal geen metro is. De vrouw had snel door dat een van hen interesse had in haar halskettingen dus wandelde ze snel naar haar appartement. Maar ze werd echter gevolgd door verdachte Yousif B. (26), die haar in de inkomhal van haar appartement ineen wurggreep gehouden. Hij rukte haar halskettingen los en sloeg op de vlucht”, opende het openbaar ministerie de pleidooien op het proces.

“Getuigen hoorden de vrouw gillen en zagen de dader weglopen. Ze achtervolgden de man tot bij een auto, waarin tweede verdachte Aderrahim N. zat. Die wou Yousif B. echter niet binnenlaten en deed zijn auto op slot. Hij had namelijk gezien dat B. gevolgd werd. De politie kon hen oppakken op aanwijzen van getuigen”, aldus de procureur, die twee jaar cel vorderde voor beiden.

De twee verdachten ontkenden hun betrokkenheid en legden leugenachtige verklaringen af. Toen Yousif B. de bewijslast van de politie niet meer kon ontkennen, gaf hij dan toch het daderschap toe. Volgens hem wist Aderrahim N. niets af van zijn plannen om een dame te overvallen en mocht hij daarom de auto niet in. Aderrahim N. verklaarde dat tijdens het proces evenzeer en ging voor de vrijspraak. Volgens hem waren ze gewoon naar Knokke gekomen om van het weer te genieten toen Yousif B. het in zijn hoofd kreeg.

Weldaad en luxe

“Totaal ongeloofwaardig”, noemde de procureur die verklaring. “Jullie hebben geen enkele band met Knokke, dat bekend staat om weldaad en luxe. Het is overduidelijk dat jullie hierheen kwamen om te stelen. Een dagje genieten van de zon? Laat mij niet lachen”, aldus het parket.

Ook de rechter gaf hen een veeg uit de pan, zeker de beklaagde die bleef ontkennen. “Als je er toch niets mee te maken hebt, waarom is je verklaring dan telkens bijgeschaafd? Je moet bij mij niet doen alsof je van niets weet. Je zat gewoon in de vluchtauto maar wist dat je kompaan was gezien. Die twee jaar cel die het openbaar ministerie vordert, dat is maar een indicatie. Ik hoef daar geen rekening mee te houden en kan jullie veel langer vast steken als ik wil”, fulmineerde de strafrechter, die op 11 februari uitspraak doet. De twee zitten intussen nog steeds in voorhechtenis.