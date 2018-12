Overvallers van 81-jarige vrouw: “We kwamen van de zeelucht genieten en hadden geen geld voor benzine” Bart Boterman

17 december 2018

15u47 0 Knokke-Heist Twee mannen uit Luik hebben zich maandag voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden, omdat ze een 81-jarige vrouw met geweld van haar handtas beroofden in Knokke. Het openbaar ministerie vraagt voor de één 18 maanden cel en voor de ander 30 maanden cel.

“Een weerloze 81-jarige vrouw overvallen, daarvoor is geen enkel excuus te bedenken. Het zijn feiten waaraan we als maatschappij bijzonder zwaar moeten aan tillen”, opende de procureur haar pleidooi tijdens het proces. Het was op 12 juli dat Antoine B. (24) en Jean P. (49) uit Luik naar Knokke reden met de motorfiets.

“Ze kregen een 81-jarige vrouw in het vizier die net boodschappen had gedaan in de Lippenslaan. In de inkomhal van haar appartement werd ze langs achteren aangevallen door een man met een helm. Hij beroofde haar van haar handtas en een plastic zak met aangekochte spullen. Vervolgens vluchtte hij weg op een motorfiets, die buiten stond te wachten, met een handlanger aan het stuur”, aldus de procureur.

Achtervolging

Het slachtoffer begon hard te gillen en zo verwittigde een getuige de politie. Aan de hand van gegevens van de ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning wist de politie dat het duo met de motorfiets richting Nederland reed. Er startte een achtervolging. “Vlakbij de Nederlandse grens werd de motorfiets onderschept, maar de twee probeerden te vluchten en haalden snelheden tot 160 kilometer per uur. Met behulp van de Nederlandse collega’s werden ze over de grens ingerekend”, zei het Openbaar Ministerie.

De gestolen handtas en plastic zak hadden ze nog bij. De motorfiets van Jean P. droeg een gestolen nummerplaat en was niet verzekerd. Daarnaast lagen in de opbergruimte van de motorfiets nog gestolen juwelen, gestolen nummerplaten en een alarmpistool. Achteraf verklaarde bestuurder Jean P. dat hij gewoon op de vlucht sloeg, omdat zijn motorfiets niet verzekerd was. Naar eigen zeggen wist hij niet wat Antoine B. had gedaan in de inkomhal van dat appartement.

Zeelucht

Maar Antoine B. verklaarde dat hij door kompaan Jean P. gedwongen werd om de overval te plegen. “We gingen gewoon naar Knokke om van de zeelucht te genieten. Daar bleek dat we geen geld meer hadden voor de benzine van de motorfiets. Jean zette me meermaals onder druk om iemand te overvallen en ik ben geplooid”, zei Antoine B. tijdens het proces. Tijdens het onderzoek verklikte hij z’n kompaan door aan te wijzen waar de gestolen juwelen in de kofferbak vandaan kwamen. Jean P. heeft namelijk een eigen koeriersbedrijfje en zou leveringen achtergehouden hebben. Er kwamen zelfs huiszoekingen aan te pas. De juwelen zou hij in Knokke hebben willen verkopen, maar dat was mislukt. Voor de juwelendiefstal werd hij tevens vervolgd. Het Openbaar Ministerie vroeg voor Jean P. 30 maanden opsluiting, voor overvaller Antoine B. werd ‘slechts’ 18 maanden cel gevraagd.

Advocaat Kris Vincke, die Jean P. vertegenwoordigde, vond dit manifest oneerlijk. “Mijn cliënt heeft die dame niet overvallen en riskeert een hogere straf. Dat terwijl hij een blanco strafregister heeft. Precies alsof Antoine B. door mijn cliënt gedwongen werd. Dat is al even onwaarschijnlijk”, aldus Vincke. De rechter gaf beiden een veeg uit de pan en wou niets van hun verhaaltjes geloven.

“Jullie wisten precies waarom jullie in Knokke waren. Daar valt meer geld te rapen tijdens diefstal. Je moet mij niets wijs maken over frisse zeelucht scheppen en toevallig geen geld meer hebben voor benzine. Jullie konden wel in een rotvaart vluchten voor de politie”, klonk het. Het Openbaar Ministerie voegde eraan toe dat er een zwaardere strafmaat werd gevraagd voor Jean P. door de gestolen juwelen en nummerplaten. Vonnis op 14 januari.