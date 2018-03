Overvallers riskeren zwaardere straf 15 maart 2018

In het Gentse hof van beroep kwamen drie mannen en één vrouw voor die betrokken waren bij een overval op de juwelierszaak 'Orologio' in Knokke. De mannen pleegden in juni 2016 een gewapende overval waarbij ze een medewerker - op zijn eerste werkdag - knevelden en hem met een pistool bedreigden. Ze maakten in een mum van tijd 1,8 miljoen euro aan juwelen en horloges buit. Amper één van de vier, P. erkent zijn schuld. De procureur-generaal is wel overtuigd van de anderen hun schuld. Hij vorderde voor het brein achter de overval, Goran G. 15 jaar, 10 jaar voor Tomasz O. en voor zijn kompaan 8 jaar cel. En voor de twee medeorganisatoren twee jaar. (DJG)