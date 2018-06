Overvallers Orologio gaan in cassatie 19 juni 2018

Twee van de vier betrokkenen bij de overval op de juwelierszaak Orologio in Knokke in juni 2016 trekken naar het hof van Cassatie. Leider van de bende Goran G., die 15 jaar cel kreeg, en zijn vrouw Lydia G., die tot 4 jaar veroordeeld werd, leggen zich niet neer bij het arrest van het Gentse hof van beroep. Daar kreeg de bende het deksel op de neus met fors zwaardere straf. Kompanen Tomasz O. en Goran P. werd veroordeeld tot respectievelijk 13 en 10 jaar. In eerste aanleg kregen de mannen elk 8 jaar en werd Lydia G. vrijgesproken. (DJG)