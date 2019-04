Oudste ijssalon van het land opent vestiging in Knokke én trakteert met 1.000 ijsjes: “Willen van elk bezoek verwenmoment maken” Mathias Mariën

10 april 2019

14u29 0 Knokke-Heist Cremerie François, het oudste ijssalon van België, opent een nieuwe vestiging in Knokke. Om dat te vieren trakteren de zaakvoerders met 1.000 gratis bolletjes ijs. “We waren al een tijdje aan het zoeken naar een geschikt pand. Dat hebben we gevonden in de Dumortierlaan. We kunnen het ijssalon openen in een mooi hoekpand, met veertig zitplaatsen en een groot terras, op wandelafstand van de zeedijk”, vertelt Christophe Penneman.

In het Waasland is Cremerie François een naam als een klok. Het ijssalon bestaat ondertussen 91 jaar en is een gevestigde waarde voor liefhebbers van ambachtelijk gedraaid roomijs. Het is één van de weinige ijssalons waar de rauwe melk nog traditioneel in eigen huis wordt gepasteuriseerd. Het recept van bedenker François - waar de naam van afstamt - uit 1928 is nog steeds de basis van het succes. Met de jaren werd de kaart wel uitgebreid met meerdere ijssoorten en verrassende coupes. Naast de klassiekers serveert de cremerie de meest verrassende combinaties zoals een coupe Esprit d’Orange (pistache-ijs, gemarineerde aardbeien met appelsienenlikeur, verse munt en zwarte peper) of - een referentie naar de bakermat - een coupe Saint-Nicolas (vanille-ijs, gemarineerde verse ananas met Saint-Nicolas-likeur en verse munt).

1.000 gratis ijsjes

Op paasmaandag 22 april opent het ijssalon een eerste verkooppunt aan de kust. Na Sint-Niklaas en Gent is Knokke de derde locatie waar de glacier een permanente vestiging opent. Om de start van de nieuwe zaak te vieren, geven de zaakvoerders die dag vanaf 14 uur maar liefst 1.000 gratis ijsjes weg aan het gloednieuwe ijssalon in de Dumortierlaan. Christophe Penneman, eigenaar van cremerie François, is enthousiast over de locatie. “We hebben lang gezocht naar een geschikt pand. We zitten nu op een boogscheut van de Zeedijk en klanten kunnen zowel binnen als buiten genieten van een ijsje. In de zomermaanden zullen we vanaf 8.30 uur ook koffiekoeken serveren", aldus Christophe. Binnen zal er plaats zijn voor 30 klanten.Op het terras komen daar nog eens twintig zitplaatsen bij. “Wie al wandelend wil genieten van onze ijsjes, kan uiteraard terecht aan onze take-away.”

Verwenmoment

Gunther Geerinck zal de vestiging in Knokke uitbaten. Hij verwacht veel van de nieuwe zaak. “Een bezoek aan ons salon moet een echt verwenmoment worden”, zegt Gunther. “Klanten kunnen hetzelfde vers en ambachtelijk gedraaid ijs verwachten zoals in Sint-Niklaas. Alles wordt hier in Knokke vers gedraaid." Zijn ‘baas’ Christophe Penneman heeft alle vertrouwen in de uitbater. “Met Gunther hebben we een partner gevonden die we heel goed kennen en waarmee we een echte vertrouwensband hebben. Hij is van het Waasland en kent ons ijssalon heel goed. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij onze goede naam hier aan de kust zal verderzetten”, zegt Christophe. Het ijssalon is drievoudig winnaar van de Horeca / Hospitality Awards ‘beste ijssalon van België’ en lijkt alvast alles in huis te hebben om een trekpleister te worden in Knokke. Liefhebbers kunnen vanaf 22 april dagelijks van de ijsjes genieten langs de Dumortierlaan 113. De zaak is in het hoogseizoen 7 op 7 geopend van 8.30 uur tot 22 uur.