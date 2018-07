Ouders jongen die onwel werd bedanken watersportclub voor snelle optreden 25 juli 2018

De 15-jarige jongen die maandagmiddag onwel werd tijdens een sessie wakeboarden langs het Duinenwater in Knokke, ligt nog steeds in het AZ Sint-Jan in Brugge.





De tiener is afkomstig uit Tongeren en kan in het ziekenhuis rekenen op de steun van zijn ouders. Zijn situatie zou wel onder controle zijn. De dokters hielden hem gisteren nog in slaap en aan een beademingsmachine zodat zijn lichaam in alle rust kan recupereren. Het noodslot sloeg maandag toe net op het moment dat de jongen zijn droom om te wakeboarden aan het waarmaken was. Hij had nog maar net groen licht gekregen van de dokters om te mogen sporten. Hij moest ter plaatse gereanimeerd worden. De jongen is gekend als hartpatiënt. De ouders hebben ondertussen de medewerkers van watersportclub lakeside Paradise bedankt voor hun snelle optreden. (MMB)