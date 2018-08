Organisatie zet 50.000ste bezoeker Cartoonfestival in de bloemetjes 14 augustus 2018

Het uitstekende weer schrikt bezoekers duidelijk niet af om een bezoek te brengen aan het Cartoonfestival Knokke-Heist. De organisatoren mochten voor deze zomer al de 50.000ste bezoeker verwelkomen. De gelukkigen waren Jan Vogels en zijn 2 zoontjes Jules (6) en Basil (11) uit Rillaar, deelgemeente van Aarschot. Het gezin was net op vakantie in Knokke-Heist. Burgemeester Graaf Leopold Lippens mocht samen met schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck het gezin letterlijk in de bloemetjes zetten.





(MMB)