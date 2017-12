Opsporingsbericht gaat viraal ... zonder aangifte 02u36 0 Knokke-Heist Een opsporingsbericht naar een zesjarig meisje uit Knokke ging gisteren de hele dag viraal op Facebook. Opvallend, aangezien de politie en Cel Vermiste Personen helemaal niet op de hoogte zijn gebracht van een verdwijning.

"Als er effectief sprake is van een onrustwekkende verdwijning, vragen wij om zeker aangifte te doen", klinkt het alvast bij de Cel Vermiste Personen.





In het opsporingsbericht werd gevraagd om de foto van het meisje zoveel mogelijk te delen. Uit het bijschrift valt op te maken dat de vader van het meisje zijn dochter niet heeft teruggebracht naar de moeder.





"Hij is ermee naar het buitenland", klinkt het alarmerend. Het bericht werd op enkele uren tijd meer dan 4.000 keer gedeeld en lokte honderden reacties. Van een officiële aangifte is dus echter geen sprake. In het verleden waarschuwden de bevoegde diensten al op te passen met verdwijningen op sociale media zomaar te delen zonder tussenkomst van de politie of ChildFocus.





De kans bestaat wel dat de familie van het meisje de komende tijd aangifte komt doen. (MMB)